Diyarbakır’da 1 milyon Irak dinarı ele geçirildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla yurda getirilen 3 çanta içerisinde 1 milyon Irak dinarı ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Mardin’de ikamet eden bir kişinin elinde bulundurduğu Irak dinarlarını piyasaya sürmek için Diyarbakır’a getireceği bilgisi alındı. Bu kapsamda, 4 Mart 2019 Pazartesi günü KOM Şube ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bağlar ilçesi Hayvan Pazarı mevkiinde şahsın içinde bulunduğu araç durdurularak Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda yapılan aramada, yasadışı yollarla Türkiye’ye getirilen, 3 farklı çantaya 25’lik banknotlar halinde yerleştirilmiş 1 milyon Irak dinarı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verilmesi ve alınan talimatı uyarınca, ele geçirilen paralar muhafaza altına alınırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen paraların dolandırıcılık amaçlı kullanılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.