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Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi, 2 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 09:56 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü mensubu Mücahit Yılmaz'ın etkisiz hale getirildiğini ve iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü mensubu Mücahit Yılmaz'ın etkisiz hale getirildiğini ve iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kırsal alandan gelerek şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen, BTÖ mensubu Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirilmiş, iki kişi gözaltına alınmıştır. Etkisiz hale getirilen şahsın kaldığı yerde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, silah, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

ANKARA, (DHA)-

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