Diyarbakır’da 1 terörist ve 2 iş birlikçi sağ ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 terörist ve 2 milis sağ yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Lice ilçesinde operasyon düzenlendi. İnsansız hava aracı desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 1 PKK’lı terörist ve 2 iş birlikçi sağ ele geçirildi. Operasyon sonrası yapılan aramalarda, 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, dl bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.



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