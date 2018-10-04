DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 1700 civarında akademik kadrosu ile öğrencilerine modern ve çağdaş eğitim olanakları sunan Dicle Üniversitesinin, Türkiye'nin en gelişmiş üniversiteleri arasında yer aldığını söyledi.
DÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek olan "Dicle Üniversitesi 1'inci Uluslararası Mimarlık Sempozyumu", törenle başladı.
Rektör Gül, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük yerleşkesine sahip olduklarını ve ülkenin en gelişmiş üniversiteleri arasında olduklarını dile getirdi.
"1700 civarında akademik kadrosu ile öğrencilerine modern ve çağdaş eğitim olanakları sunan Dicle Üniversitesi, Türkiye'nin en gelişmiş üniversiteleri arasında yer alıyor." diyen Gül, üniversite bünyesinde 15 fakülte, 4 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve devlet konservatuvarı bulunduğunu belirtti.
Bu yıl üniversiteye yerleşme oranının yüzde 97.13 olduğunu, bunun da büyük bir başarı ve gurur kaynağı olduğunu aktaran Talip Gül, şehrin huzur ve güven ortamının öğrenci sayısının artmasına vesile olduğunu kaydetti.
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Demet Aykal ise üniversite olarak sempozyumu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Mimarların canlılar için mekan tasarlayan, onların gereksinimlerini en iyi şekilde yanıtlayan, aynı zamanda teknolojik yenilikleri yakından takip etmek gibi önemli görevlere sahip bir meslek grubu olduğunu bildiren Aykal, sempozyumda 153 bildiriyle Türkiye'nin çeşitli yerleri ve Çin, Portekiz, Sırbistan, İspanya ve Avustralya'dan 13 konuşmacının davetli olduğunu aktardı.
DÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mine Baran da kentin imarında mimarlığın rolleri ve katkıları olduğunu, bu katkıları da şehir ve bölge adına her türlü platformda göstermeye hazır olduklarını söyledi.
Sempozyumun açılışına, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sabaz, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Rektör Yardımcı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Hacı Cebe, kurum müdürleri, firma temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
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