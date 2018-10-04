DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 1700 civarında akademik kadrosu ile öğrencilerine modern ve çağdaş eğitim olanakları sunan Dicle Üniversitesinin, Türkiye'nin en gelişmiş üniversiteleri arasında yer aldığını söyledi.

DÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek olan "Dicle Üniversitesi 1'inci Uluslararası Mimarlık Sempozyumu", törenle başladı.

Rektör Gül, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük yerleşkesine sahip olduklarını ve ülkenin en gelişmiş üniversiteleri arasında olduklarını dile getirdi.

"1700 civarında akademik kadrosu ile öğrencilerine modern ve çağdaş eğitim olanakları sunan Dicle Üniversitesi, Türkiye'nin en gelişmiş üniversiteleri arasında yer alıyor." diyen Gül, üniversite bünyesinde 15 fakülte, 4 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve devlet konservatuvarı bulunduğunu belirtti.

Bu yıl üniversiteye yerleşme oranının yüzde 97.13 olduğunu, bunun da büyük bir başarı ve gurur kaynağı olduğunu aktaran Talip Gül, şehrin huzur ve güven ortamının öğrenci sayısının artmasına vesile olduğunu kaydetti.