Diyarbakır'da 10 ayda 37 ton esrar ele geçirildi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 2018 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen 2 bin 110 uyuşturucu operasyonunda, 37 ton 293 kilo esrar ele geçirildiğini belirterek, "Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu ile mücadeleyi de en az terörle mücadele kadar öncelikli bir sorumluluk alanımız olarak tanımlamış bulunuyoruz" dedi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu toplantısında, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele alanında yapılan çalışmalar anlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Attila, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Valilik binasında yapılan toplantının açılış konuşmasını Vali Güzeloğlu yaptı. Uluslararası alanda uyuşturucuyla mücadelenin küresel boyutta ele alınması gerektiğini ifade eden Vali Güzeloğlu, "Uyuşturucu ile mücadele, dünya çapında bağımlı sayısındaki hızlı artış, uyuşturucu kaçakçılığındaki yüksek kar payı, terörist örgütlerin bu kardan artan oranda pay almaları ve teknolojik gelişmeler sonucu uyuşturucu madde üretiminin kolaylaşması gibi sebeplerden dolayı küresel bir boyutta ele alınmaktadır" dedi. 'UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE TERÖRLE MÜCADELE KADAR ÖNEMLİ' Türkiye'de, başta PKK terör örgütü olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettiklerinin görüldüğünü ifade eden Vali Güzeloğlu, "Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu ile mücadeleyi de en az terörle mücadele kadar öncelikli bir sorumluluk alanımız olarak tanımlamış bulunuyoruz. Diyarbakır'da uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar yürütülmüş, Bu operasyonlarda yüksek miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde kullanımı ise sadece kullananları değil, ailelerini, çevrelerini, toplumumuzun hem bugününü, hem de geleceğini tehdit eden, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hedef alan son derece önemli bir sorun haline gelmiştir" diye konuştu. 'AMAN VERMEDEN BÜYÜK BİR MÜCADELE SERGİLENMİŞTİR' Vali Hasan Basri Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Güvenlik güçlerimiz tarafından ilimiz genelinde 2018 yılının ilk 10 ayında yapılan 2 bin 110 başarılı operasyonda, 2 bin 374 şüpheli şahıs yakalanmış, bunlardan 460 şahıs tutuklanmıştır. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda, 3 milyon 016 bin 747 kök Hint keneviri, 14 ton 525 kilo 784 gram kubar esrar, 22 ton 768 kilo 209 gram toz esrar olmak üzere toplam 37 ton 293 kilo 994 gram esrar maddesi, 89 kilo 016 gram eroin maddesi, 539 gram kokain maddesi, 9 bin 147 gram metamfetamin maddesi, 40 bin 122 sentetik hap ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyonlarda çeşitli çap ve markalarda silah, mühimmat ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen para ele geçirilmiştir. Çok büyük ve başarılı operasyonlar gerçekleştirilmiş. Diyarbakır'da hiç ara ve aman vermeden büyük bir mücadele sergilenmiştir. Halen de güvenlik kuvvetlerimizin aynı alanda ve aynı yoğunlukta mücadelesi kararlılıkla sürmektedir."

