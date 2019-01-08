Diyarbakır'da 10 köy ve mezralardaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinin 10 köy ve bağlı mezralarında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle dün uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün kaldırıldı.

Valilikten yasağın kaldırılmasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan Güçlü ve Gökçe köyleri ile bağlı mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan Şaklat, Yazıköy ve Anbar köyleri ile bağlı mezraları, Hani ilçesine bağlı olan Uzunlar, Serenköy, Kırım, Yayvan ve Soylu köyleri ile bağlı mezraları 7 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı aynı gün saat 24.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.

