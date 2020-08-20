Diyarbakır’da 10 Milyon Lira Corona Virüsü Tedbirleri Cezası Kesildi

Corona virüsü salgınıyla mücadele için Diyarbakır Valiliği tarafından alınan tedbirlere uymayanlara, 2,5 ayda 10 milyon lira para cezası kesildi. Vali Münir Karaloğlu, salgınla mücadele için halktan destek istedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemleri bizzat denetlemeye devam ediyor. Daha önce Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde denetim yapan Vali Karaloğlu, bu kez denetimlerini Kayapınar ilçesinde sürdürdü.

Denetimler sırasında iş yerlerini ziyaret eden Karaloğlu, vatandaşlarla sohbet ederek, tedbirler hakkında uyarılarda bulundu. Karaloğlu’nun ziyaret ettiği yerler arasında kafeler de vardı. Vali kafelerde müşterilerle ayrı ayrı sohbet etti.

Bir kafeye giren Vali Karaloğlu, burada sigara içen vatandaşları da uyararak “Corona virüs, hastalığının tetikçisi sigaradır en kısa sürede bırakmanızı tavsiye ediyorum” dedi. Bu uyarının üzerine vatandaşlar da Karaloğlu’na, sigarayı en kısa sürede bırakacaklarının sözünü verdi.

Denetimlerin ardından bir açıklama yapan Karaloğu, amaçlarının tehlikenin geçmediğini vatandaşlara hatırlatmak olduğunu söyledi. Bu denetimlerle farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Karaloğlu “Geçen hafta biliyorsunuz Diyarbakır'da bazı iş kollarıyla ilgili yeni tedbirler aldık düğün salonlarıyla ilgili sürelerini kısıtladık, konvoylar bir müddet yapılmasın istedik, kafelerde kurallara uyulmasını arzu ettik ama son bir haftadır yaptığımız denetimlerde görüyoruz ki; büyük bir çoğunluk uymasına rağmen ve uyanlara teşekkür ediyoruz, hala kurallara uymayan, uymamakta ısrar eden insanımız var, işletmelerimiz var” dedi.