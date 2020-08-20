Diyarbakır’da 10 Milyon Lira Corona Virüsü Tedbirleri Cezası Kesildi

Corona virüsü salgınıyla mücadele için Diyarbakır Valiliği tarafından alınan tedbirlere uymayanlara, 2,5 ayda 10 milyon lira para cezası kesildi. Vali Münir Karaloğlu, salgınla mücadele için halktan destek istedi.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemleri bizzat denetlemeye devam ediyor. Daha önce Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde denetim yapan Vali Karaloğlu, bu kez denetimlerini Kayapınar ilçesinde sürdürdü.
Denetimler sırasında iş yerlerini ziyaret eden Karaloğlu, vatandaşlarla sohbet ederek, tedbirler hakkında uyarılarda bulundu. Karaloğlu’nun ziyaret ettiği yerler arasında kafeler de vardı. Vali kafelerde müşterilerle ayrı ayrı sohbet etti.
Bir kafeye giren Vali Karaloğlu, burada sigara içen vatandaşları da uyararak “Corona virüs, hastalığının tetikçisi sigaradır en kısa sürede bırakmanızı tavsiye ediyorum” dedi. Bu uyarının üzerine vatandaşlar da Karaloğlu’na, sigarayı en kısa sürede bırakacaklarının sözünü verdi.
Denetimlerin ardından bir açıklama yapan Karaloğu, amaçlarının tehlikenin geçmediğini vatandaşlara hatırlatmak olduğunu söyledi. Bu denetimlerle farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Karaloğlu “Geçen hafta biliyorsunuz Diyarbakır'da bazı iş kollarıyla ilgili yeni tedbirler aldık düğün salonlarıyla ilgili sürelerini kısıtladık, konvoylar bir müddet yapılmasın istedik, kafelerde kurallara uyulmasını arzu ettik ama son bir haftadır yaptığımız denetimlerde görüyoruz ki; büyük bir çoğunluk uymasına rağmen ve uyanlara teşekkür ediyoruz, hala kurallara uymayan, uymamakta ısrar eden insanımız var, işletmelerimiz var” dedi.
9 bin 64 kişiye 10 milyon 814 bin 850 Lira Ceza
Karaloğlu, normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran’dan bugüne kadar 10 milyon 84 bin 850 lira para cezası verildiğini vurgulayarak “1 Haziran’dan bugüne sosyal mesafe kurallarına uymama dolayısıyla 4 bin 773 vatandaşımıza, 6 milyon 481 bin Türk lirası ceza yazmışız. Yazık, kurallara uyulduğunda buna gerek kalmayacağını düşünüyorum. Yine maske takmayan kişilere yönelik yapılan denetimlerde, 4 bin 995 vatandaşımıza, 3 milyon 840 bin Türk lirası ceza yazmışız. Bazen sağdan soldan beni de vatandaş çevirip ‘Diyarbakır’da ceza yazılmıyor’ gibi serzenişleri var. Hayır, bunu asla kabul etmiyorum ve Diyarbakır’da çok ciddi denetimlerimiz bulunmakta ve cezalar da yazılıyor. Yine izolasyon kurallarına uymayan hastalık olup da belirtisi olmayanları biz evde izole ediyoruz. Bu izolasyon kurallarına uymayan bin 539 kişiye de 1 milyon 780 bin Türk lirası ceza yazmışız. 1 Haziran itibariyle toplamda 9 bin 64 kişiye, 10 milyon 814 bin 850 Türk lirası ceza yazıldı. Bu aslında bizim maksadımız ve amacımız değil ve şunu söyleyeyim. Diyarbakır’da çok yaygın bir kanaat var; ‘Devlet nasılsa bu cezaları almayacak’, bu yanlış bir düşünce bu cezalar artık kamu alacağı oldu ve devlet bu cezaları tahsil edecektir. Onun için vatandaşımız lütfen ceza alacak duruma kendisini düşürmesin” dedi.
“Fotoğraf çekip ihbar edin”
İşyerlerine yönelik yapılan denetimlere de değinen Karaloğlu “Bir hafta içerisinde Diyarbakır genelinde 38 iş yerine 1 günlük kapatma cezası uygulamışız. Bu yazık ve işletmelerimiz ne olur kurallara uysunlar ve bu duruma düşmesinler. Yine 56 işyerine, para cezası uygulamışız. Ayrıca hafta başında otokontrolü sağlamak amacıyla Diyarbakır valiliği olarak bir whatsapp ihbar hattı oluşturduk. Her vatandaşın başına bir zabıta ya da bir polis dikemeyiz. Bu ihbar hattımızı sizinle tekrar paylaşacağım. Eğer vatandaşlarımız gittiği kafe, düğün ve berberde kurallara uymadığını gördüğünde bize bu hattan ihbar etsin. Hatta fotoğrafını çekip ihbar ederse daha iyi olur” diye konuştu.