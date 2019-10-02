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Diyarbakır'da 112 yıllık göz kamaştıran tespih

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da tespih ustası Mehmet Aydın'ın (35) atölyesinde bulunan 40 bin lira değerindeki 112 yıllık tespih, göz kamaştırıyor.

Diyarbakır'da 112 yıllık göz kamaştıran tespih

Emrah KIZIL- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da tespih ustası Mehmet Aydın'ın (35) atölyesinde bulunan 40 bin lira değerindeki 112 yıllık tespih, göz kamaştırıyor. Aydın, 1907 yılında Osmanlı döneminde bakalit kehribardan üretilen tespihin, koleksiyonerlerin gözdesi olduğunu söyledi.
Merkez Sur ilçesinde elektrik tamirciliği yapan Mehmet Aydın, 2015- 2016 yıllarında PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendekler ve kurulan barikatlar ile bunların kapatılıp kaldırılması ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenen operasyonlar nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Terör olaylarının arından elektrik tamirciliğini bırakan Aydın, ilgi duyduğu tespih üretimine başladı. Aydın, şimdilerde 16 kişiyle birlikte ürettiği tespihlerin yüzde 50'sini Avrupa'ya ihraç ediyor.
Hendek ve barikat olaylarının ardından tespih üretmeye karar verdiğini belirten Aydın, "Üniversite eğitiminden sonra Diyarbakır'da uzun yıllar elektrik tamirciliği yaptım. Sur'da hendek olaylarından sonra meslek değiştirmek zorunda kaldım. Sevdiğim için tespih ustası olmaya karar verdim. Kendi başıma bu mesleği öğrenmeye karar verdim. Bir torna makinesi aldım ve bu dükkanın arka tarafına geçtim ve işi öğrenene kadar çalışmaya devam ettim. Ürettiklerim piyasada kabul görmeye başladıktan sonra iş arkadaşlarıma personel yetiştirmeye başladım" dedi.
'AVRUPA'DA YAŞAYAN TÜRKLER TESPİHİ ÇOK SEVİYOR'
Türkiye'deki tespih ustalarının büyük bir bölümünün Diyarbakır'da bulunduğunu belirten Aydın, şunları söyledi:
"Ürettiğimiz tespihler tamamıyla el işçiliği olunca bu kadar üretebiliyoruz. Bunun dışında biraz daha normal, sıradan tespih istenirse zaten bir kişi tek başına 3- 4 tespih çıkartabiliyor. Ama işçilikler de çeşit çeşittir. Biz en zor olanı kuru torna dediğimiz taneleri zımpara değil de bıçakla yaptığımız zanaatla ancak bir kişi çok zorlarsa ancak bir tespih üretebilir. Şu an üretimimizin yüzde 50'sinden fazlasını yurt dışına gönderiyoruz. Avrupa'da yaşayan Türkler, tespihi çok seviyor. Bize ulaşıp tespih istiyorlar. Avrupalıların kültüründe tespih yok. Araplar var, Orta Doğu'da bir de bizim insanlarımız var."
112 YILLIK OSMANLI KEHRİBARININ FİYATI 40 BİN LİRA
Aydın, atölyesinde ürettiği tespihlerin en düşüğünü 100 liradan sattıklarını belirterek, bazı tespihlerin fiyatı 30 bin liraya kadar yükseldiğini aktardı. Atölyesinde Osmanlı döneminde bakalit kehribardan üretilen bir tespihin de olduğunu söyleyen Aydın, "Bu tespih 1907 yılında üretildi. Şu an koleksiyoner ve yatırımcıların gözdesi halinde. Fiyatı ise 40 bin lira. Antika değeri taşıyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da 112 yıllık göz kamaştıran tespihDiyarbakır'da 112 yıllık göz kamaştıran tespihDiyarbakır'da 112 yıllık göz kamaştıran tespihDiyarbakır'da 112 yıllık göz kamaştıran tespih

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