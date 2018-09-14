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Diyarbakır'da 116 köy ve mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 01:15 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 116 köy ve mezrada, 12 Eylül tarihinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı, 13 Eylül günü saat 24.00 itiariyle kaldırıldı.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 116 köy ve mezrada, 12 Eylül tarihinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı, 13 Eylül günü saat 24.00 itiariyle kaldırıldı.
Beş ilçeye bağlı 116 köy ve mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açılamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Zümrüt, Gürbeyli, Kıpçak, Damar, Sığınak, Çıralı, Kıyıköy, Dibekköy, Budak, Dallıca, Yolçatı, Tepe, Türeli, Ortaç, Kabakaya, Kutlu, Yalaza, Çavundur, Bağlan, Dolunay, Oyuklu, Arıklı, Serince, Çağdaş, Kayacık, Uçarı, Ziyaret ve Esenler köyleri ile Guçik, Ahmetbey, Kola, Hasana, Navaladiriş, Dingil, Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Hevselbey, Kolbağı, Alataş, Sınır, Pınar, Beğendik, Hacıcemil, Bakanlar, Kalkanlı, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören, Çanak, Sağlam ve Esenli mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan; Zeyrek, Güllük, Özbek, Kurudere, Uygur, Karaağaç, Kamışlı, Bağcılar, Çukurca, Akbulak, Demirli, Düzce, Bayırköy, Temren, Güleç, Taşköprü, Barın köyleri ile Soldere, Maden, Dökmetepe, Yolugüzel, Gomanuri, Çay, Düzpelit, Yeşilce, Başçavuş, Havrik, Dolusalkım, Mutlu, Mezrimalaftü, Yenidam, Küçükbağcılar, Ortakuyu, Haruni, Zükrütlü, Keçiveren, Y.Polat, A.Polat, Malaabdo, Karapınar, Mevik, Kuyucak mazraları, Silvan ilçesine bağlı olan; Dolaplıdere, Dağcılar, Çaldere, Bayrambaşı köyleri ile Kayabağı, Ergeçidi, Üçdirek, Alakuşak, Kaso, Seydankara, Erkenciler mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan; Kocbaba, Mutluca, Çitlibahçe, Sarıerik, Gözebaşı ve Ormankaya köyleri ile Şahgeldi ve Eldeğmez mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan; Boyunlu köyü ile Varlık ve Gökçe mazralarında, 12 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 13 Eylül 2018 Perşembe günü saat 24.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."

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