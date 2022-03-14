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  4. Diyarbakır'da 140 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da 140 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı

14.03.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 140 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir tırda 140 kilogram eroin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Sur ilçesindeki Silvan yolu uygulama noktasında rutin yol kontrolü sırasında durdurulan tırda yapılan aramada gizli bölümlere yerleştirilen 140 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Operasyonda gözaltına alınan M.K.S. ve F.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.K.S. tutuklandı, F.S. ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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