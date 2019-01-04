Diyarbakır'da 1400 kilometre yol kardan temizlendi

Ekiplerin yol açma çalışması 24 saat hazır beklediğine işaret eden Türkyılmaz, karla mücadele ederken birçok zorlukla da karşılaştıklarını aktardı.

Yüksek rakıma sahip kırsal mahallelere dahi hizmet götüren ekipler, sis ve soğuk havada gerçekleştirdikleri çalışmalarla 263 kırsal mahalle ile bağlı 450 mezra yolunun ulaşıma açılmasını sağladı.

Diyarbakır'da karın etkili olduğu Kulp, Lice, Çermik, Hani, Dicle, Silvan ve Çüngüş'ün ilçelerinin kırsal mahallelerinde gece ve gündüz demeden kar temizleme çalışması yürüten belediye ekipleri, bu doğrultuda 1400 kilometre yolu kardan temizledi.

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karın etkili olduğu yüksek rakıma sahip kırsal mahallelerde yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkyılmaz, soğuk hava ve yoğun sise rağmen çalışmaları aksatmadan sürdürdüklerini dile getirerek "Özellikle yüksek olan yerlerde kar yağışı fazla olduğu için çalışma şartları çok zor oluyor. Rakımı yüksek olan yerlerde sis de yoğun. Ancak bütün bu zorlu şartlara rağmen aralıksız çalışıyoruz." dedi.

Öncelikle hastaların bulunduğu, öğrencilerin kullandığı güzergahlara müdahale edildiğini aktaran Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Özellikle 112 Acil Servis ekiplerinden gelen ihbarlara öncelik veriyoruz. Ekiplerimizi o yollara sevk edip, yollar açıldıktan sonra hastaları sağlık ekiplerine teslim ediyoruz. Bize nereden talep gelirse anında gidip müdahale ediyoruz ve birkaç saat içinde yolları açıyoruz. İlçelere 70 kilometre uzaklıktaki köy yollarına dahi iş makineleriyle müdahale edip, yollarını açıyoruz. Öğrenci servislerinin kar yağışından dolayı zorlandığı yollarda ekiplerimizin müdahalesi ile öğrencilerin okula gidiş ve gelişlerini rahatlatıyoruz."

- "Çalışmalar olmasaydı ne yapardık?"

Kulp ilçesinin Akçesir Mahallesi Muhtarı Mehmet Can Zengin, karla mücadele çalışmalarından duyduğu memnuniyeti anlattı. Daha önce kış aylarında çok zorluk yaşadıklarını ifade eden Zengin, şunları söyledi: