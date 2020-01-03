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  4. Diyarbakır'da 14'üncü yüzyıla ait hançer ele geçirildi

Diyarbakır'da 14'üncü yüzyıla ait hançer ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 09:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta, üzerinde Osmanlıca yazıların olduğu 14'üncü yüzyıla ait hançer ve kını ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında, 1 Ocak'ta Şanlıurfa yönüne giden araç, şüphe üzerine durduruldu. Aracın sürücü koltuğunun arka cep kısmına sokulmuş, sadece kabza kısmı gözüken metal bir cismin görülmesi üzerine, sürücü M.Ş. araçtan indirildi. Yapılan kontrolde sürücü koltuğunun arka cep kısmına gizlenmiş, üzerinde Osmanlıca yazıların olduğu hançer ve kını ele geçirildi.

HANÇER 14'ÜNCÜ YÜZYILA AİT

Ele geçirilen hançer ve kını, Diyarbakır Müze Müdürlüğüne götürülerek bilirkişi tarafından incelendi. Yapılan incelemede, tarihi eserlerin 14'üncü yüzyıla (M.S.1312) ait olduğu, hançerin 54 cm uzunluğunda ve üzerinde Osmanlıca 'Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme' yazısının olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. M.Ş. hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: DHA

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hançer Diyarbakır

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
VUR HANÇERİ BÖĞRÜME BÖĞRÜME,ÜZERİNEDE ARAP MAYASI YAZISINDAN SÜTLAÇ TARİFİ YAZ,GELEN GİDEN PEYGAMBER HANÇERİ DİYE DUA ETSİN.
Üzerinde tarih yazıyor 1312 diye. Şimdi 1400 diye kabul etsek. Hançerin 88 yıllık olduğu ortaya çıkar. Lütfen insanları yanlış yönlendirmeyin.
'Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme'
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