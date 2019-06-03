Diyarbakır’da 15 Günde Üç Kadın Cinayeti

Peki kadın cinayetleri neden önlenemiyor? 20 yıldan fazladır kadın hakları alanında mücadele eden KAMER Vakfı Başkanı Nebahat Akkoç’a göre, cinayetlerin önlenmesi için kararlı ve net bir siyasi iradeye ihtiyaç bulunuyor. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Akkoç, “Kadın cinayetlerinin son bulması için, kadınların içinde bulundukları şiddet sarmalının farkında olan, kadınlara yönelik cinayet ve her türlü şiddeti engelleme konusunda kararlı ve net bir siyasi iradeye ihtiyaç var. Son zamanlarda iktidar bu konuda bir beyanda bulunmadığı gibi ülkede artan gerilim de şiddeti tırmandırmaktadır. Dikkat ederseniz öldürülen kadınların bir kısmı şiddetten kurtulmak için çaba harcayan kadınlardır. Yasalara rağmen bu kadınlar korunamamaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile kadın kuruluşlarının bir an önce buluşması, uygulamada karşılaşılan sorunları tartışıp çözüm üretmesi gerekmektedir” dedi.

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Gazal Bayram Koluman ise sorunun yasalarda değil uygulamada olduğunu savundu. VOA Türkçe’ye konuşan Koluman, cezaların artırılmasının çözüm olmadığını savunarak, “Kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair bir yasamız var. Bu yasa İstanbul sözleşmesi baz alınarak hazırlanmış bir yasa. Bu yasanın yerelde uygulamasının sağlanması halinde kadının korunmaması ya da şiddetin önlenmemesi diye bir durum mümkün olmaz. Yasal mevzuat aslında yeterli ancak bunu uygulamada sıkıntısını yaşıyoruz. Koruma mekanizmasını geliştirecek bir altyapı sorunu var. Bu sağlanmadığı müddetçe, biz kadını koruyamayız. Bu da etkin, adil, çözümleyici bir yargı ile mümkün olduğunu bilmemiz gerekir. Şiddete maruz kaldıktan ya da cinayete kurban gittikten sonra da failin etkin bir şekilde yargılanması oldukça önem taşıyor. Ceza üst ve alt sınırları oldukça yeterli aslında ama haksız tahrik ya da iyi hal indirimi uygularsanız. Bu noktada caydırıcı rol oynamaz. Yasal mevzuatın daha ağırlaştırılması gibi bir çözüm bulunmasından ziyade, mevcut yasaları uygulamak çok önemli” diye konuştu.