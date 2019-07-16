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Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:52 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü düzenlenen etkinlikle anıldı.  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü düzenlenen etkinlikle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Her yaştan insanın katıldığı etkinlikte vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurdu. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı etkinlikte İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce stant açılarak yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program ilahilerle devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma canlı yayınla alandaki vatandaşlara dinletildi.

Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 15 Temmuz'da yaşanan ihaneti unutmayacaklarını belirterek, "Bu iman, bu duruş bu devletine milletine bayrağına ezanına sahip çıkan dimdik duruş oldukça hiçbir terör örgütü hiçbir ihanet şebekesi amacına ulaşamayacak inşallah. Bizler asil bir millet olarak tarihin her döneminde hakkı tutup kaldıran, haksızlık karşısında dimdik duran insanlık değerlerini temsil eden ve hiçbir zaman esaret altına girmeyen ve giremeyecek olan bir milletiz. Barışı kardeşliği binlerce yıldır bu topraklarda tesis etmişiz. Bu ihaneti unutmadık, unutturmayacaksınız. Bu ihaneti anlatarak dimdik ayakta bu imanı taşıyacaksınız. Bütün bu ihanet şebekelerinin bu imanlı duruş karşısında yok olduğunu ve yok olacağını biliyoruz" dedi.

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