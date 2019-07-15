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Diyarbakır'da 15 Temmuz oratoryosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 21:56 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümünde düzenlenen oratoryo gösterimi ile şehitler anıldı.  FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde Diyarbakır'da çeşitli anma törenleri düzenlendi.

Diyarbakır'da 15 Temmuz oratoryosu

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümünde düzenlenen oratoryo gösterimi ile şehitler anıldı.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde Diyarbakır'da çeşitli anma törenleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz konulu oratoryo gösterisi yapıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra çok sayıda kişinin katıldığı programda gösteri beğeniyle izlendi.

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Diyarbakır'da 15 Temmuz oratoryosuDiyarbakır'da 15 Temmuz oratoryosuDiyarbakır'da 15 Temmuz oratoryosuDiyarbakır'da 15 Temmuz oratoryosu

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