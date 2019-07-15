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Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami’de, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlar için mevlit okutuldu.Etkinliğe, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami’de, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlar için mevlit okutuldu.
Etkinliğe, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı. 15 Temmuz şehitleri için okutulan mevlidin ardından vatandaşlara lokum ve yemek ikramı yapıldı.
Burada bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, öğle namazının sonrasında 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim okuduklarını söyledi. Tüm Türkiye’de milletçe 15 Temmuz demokrasi şehitlerini rahmetle, saygıyla, şükranla andıklarını kaydeden Vali Güzeloğlu, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yılında Diyarbakır’da İslam’ın 5’inci haremi şerifi Ulu Camii’nin önündeyiz. Camimizde öğlen namazının okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Onlar 251 15 Temmuz şehitleri ve gazileri ve diğer tüm şehitlerimiz devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için fedai can eyleyen ve maddi anlamda şehadete erişen ama manevi anlamda asla ölmeyen kahramanlarımız ve yiğitlerimiz. İnancımız ve Kur’an-ı Kerim’de cenab-ı Allah buyruğu doğrultusunda onlar diridirler biz buna inanıyoruz. Onları her dem ve zamanda saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

"Son terör ve terörist temizlenene kadar bu mücadelemiz devam edecektir"
Son terörist temizlenene kadar mücadelelerinin devam edeceğini kaydeden Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:
"İhanetçi FETÖ çetesinin işbirlikçileri ve onları ortaya koyduğu tüm ihaneti bu milletin imanlı evlatları 3 yıl önce nasıl püskürtü ise bugünde her zamankinden daha güçlü bir şekilde ham dolsun dimdik ayakta ve bütün ihanet ve terör çeteleri ile şebekelerine karşı bu kararlılıkla durmaktadır. Hamdolsun bugün dünden daha güçlü bir şekilde geleceğe doğru birlik ve beraberlik içinde akacağız. Ama bütün bu süreçlerde şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, tıpkı bugün olduğu gibi. Onları her zaman rahmet, saygı ve minnetle anacağız. Diyarbakır’da 15 Temmuz’da 3 evladı şehadete yürüdü. Onların ikisinin mezarını bugün sabah hem Dicle ve hem de Ergani ilçemizde ziyaret ettik, diğer İstanbul’da bulunan şehidimizin ailesi ile görüştük. Ben bir kez daha her türlü tehdide, ihanete, darbeye ve bütün teröre karşı imanıyla ayakta duran sahip olduğumuz bütün özgürlükleri, başta devletimiz, özgürlüğümüz, bayrağımız ve ezanımız olmak üzere canları ile emanet eden bütün şehitlerimize rabbim den diliyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun, bütün gazilerimizden de ve 15 Temmuz günü meydanlara akan Cumhurbaşkanımız ve başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile devletine, iradesine ve demokrasisine sahip çıkan bütün azizi milletimizden ve Diyarbakırlılardan Allah razı olsun” diye konuştu.
Vali Güzeloğlu ve beraberindekilerle birlikte daha sonra tarihi Ulu Cami önünde gezip vatandaşlarla sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.

Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

PARTNERYaşını duyunca inanamayacaksınız!Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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