Diyarbakır’da 1,5 ton altının sergilendiği fuara yoğun ilgi

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da 1,5 ton altın ve mücevheratın sergilendiği 3'üncü Mezopotamya Mücevher Fuarı'na katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Diyarbakır'da üretici ve kuyumcuları bir araya getiren 3'üncü Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda yaklaşık 1,5 ton altın ve mücevherat sergileniyor. Kuyumcular ve Sarraflar Odası ile bir fuarcılık firması iş birliğinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan ve 3 gün sürecek olan fuara 30 firma katılıyor.

Fuardaki bir firmanın yetkilisi Mustafa İriç, ürünlerine yoğun ilgi ve talep olduğunu fuara getirdikleri 100 kilo altının 60 kilosunu sattıklarını söyledi. İriç, "100 kiloya yakın altınla fuara girdik. Elimizdeki altınlar da tükenmek üzere. Bölgeye ve diğer illere dağıttığımızdan dolayı sipariş almaya başladık, buradaki altınlarımız da tükenmek üzere. Şarnelli bilezikler, Diyarbakır’ın burma bileziği ve Diyarbakır hasır bileziği özellikle dikkat çeken modellerimiz. Halkımızdan bu ürünlere yoğun ilgi var. Bileziklere istediğimiz modelleri atabiliyoruz, ancak biz geleneksel ve modern çizimleri ile Diyarbakır’ın tarihi mekanlarını işledik. Diyarbakır’ın surları, dört ayaklı minare gibi motifleri işlediğimiz ürünlerimiz var. Satışlardan memnunuz, altın fiyatı yükselmesine rağmen fuara yoğun ilgi var. Yerli ve yabancı alıcı bulabiliyoruz. Kuyumcular bunlara çok ilgili, elimizdeki stokları erittik. Toplamda 60 kiloya yakın altın sattık" dedi.