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Diyarbakır'da 165 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 22:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 165 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 165 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 165 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Öte yandan, bu yıl gerçekleştirilen 232 operasyonda yakalanan 317 şüpheliden 93'ünün tutuklandığı, operasyonlarda 933 kilo 169 gram esrar, 151 kilogram eroin, 7 gram afyon, 5 gram kokain, 9 kilo 74 gram metamfetamin ve 52 bin 226 uyuşturucu hap ile 7 tabanca, 6 şarjör, 194 mermi, 4 av tüfeği, 66 av tüfeği fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 38 bin 646 lira ele geçirildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır operasyon uyuşturucu

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