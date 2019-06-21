HABER

Diyarbakır’da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 13:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 17 yaşındaki genç kız, iddiaya göre evde tabancayı başına dayayarak intihar etti.

Diyarbakır’da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

Diyarbakır’da 17 yaşındaki genç kız, iddiaya göre evde tabancayı başına dayayarak intihar etti. Genç kızın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayı şüpheli bulan polis geniş çaplı inleme başlattı.
Olay, Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi 35. Sokak’ta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki S.M., saat 11.30 sularında evde başına tabancayı dayayarak yaşamına son verdi. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, evde genç kızı yaşama döndürmeye çalıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılmayarak hayatını kaybetti. S.M.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılırken, intihar olayını şüpheli bulan polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Diyarbakır’da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

Diyarbakır’da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

Diyarbakır’da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

Diyarbakır’da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Eski eşi ile baldızını kıskançlık yüzünden öldürmüşEski eşi ile baldızını kıskançlık yüzünden öldürmüş
Narkotem’den ’ecstasy’ operasyonu: 13 gözaltıNarkotem’den ’ecstasy’ operasyonu: 13 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.