Diyarbakır’da 18 Avukata Soruşturma

Baro ayrıca avukatların dernekte yapılan arama sırasında bulunan noter vekaletnamesinde vekil olarak adları geçtiği için soruşturma dosyasına şüpheli sıfatı ile eklendiklerini savundu.

MEBYA-DER’e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bir süre önce Diyarbakır’da bazı adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında derneğin yöneticilerinin de bulunduğu 29 kişi, ‘terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla gözaltına alındı.

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler Derneği'ne (MEBYA-DER) yönelik soruşturmaya 18 avukat da dahil edildi. Diyarbakır Barosu, avukatların dernekte yapılan arama sırasında bulunan noter vekaletnamesinde vekil olarak adları geçtiği için soruşturmaya dahil edildiklerini belirterek, soruşturmaya tepki gösterdi.

Baro yönetimi soruşturmaya adliye önünde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Açıklamada konuşan Diyarbakır Barosu Avukat Hakları Merkezi sorumlusu Barış Yiğit, avukatların aldıkları vekaletname ile suçlandıklarını savunarak, “Avukatlar artık aldıkları vekaletname ile dahi suçlanmakta, soruşturma ve kovuşturma tehdidine maruz kalmaktadır. Soruşturmaya şüpheli olarak eklenen meslektaşlarımızın aynı soruşturma kapsamında şüpheli müdafiliği yapmaları da yine keyfi bir şekilde engellenmiştir” dedi.

Soruşturmayı kınadıklarını ifade ederek durdurulmasını isteyen Yiğit, “Yasaların bizzat yargı mensupları eliyle ihlal edildiği ve eğilip büküldüğü, hukuktan ve adaletten yoksun yargılama süreçleriyle toplumun sindirilmeye çalışıldığı bu dönemde, meslektaşlarımıza yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. Açıkça ifade ediyoruz ki; hukuka aykırı olarak başlatılan bu soruşturma derhal sona erdirilmelidir. Savunma hakkının temsilcisi avukatlar olmadan adalet olmaz, adalet olmadan da devlet olmaz. Mesleki faaliyetlerimizi yürütmeye yönelik bu tip saldırılara karşı boyun eğmeyeceğiz. Son olarak, araçsallaşan yargıya karşı hukukun ve adaletin yanında saf tutacağımızı bir kez daha bildiriyoruz” diye konuştu.

Baro Başkanı Cihan Aydın, VOA Türkçe’ye avukatların vekaletnamelerinin bulunması nedeniyle dernek hakkında yürütülen ‘terör örgütü üyesi olmak’ soruşturması kapsamında suçlandığını söyledi.

Operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 12’si tutuklandı.

