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Diyarbakır'da 18 günde 145 gözaltı

05.09.2019 21:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Mardin ve Van'ın seçilmiş belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına yönelik protestolar sürerken, Lice Belediye Başkanı gözaltına alındı.

18 günde ise 145 kişi gözaltına alındı.HDP’li üç Büyükşehir Belediye Başkanı’nın görevden uzaklaştırılması üzerine Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde başlayan protesto gösterileri 18’inci günü geride bıraktı. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Perşembe akşam saatlerinde yol kapatarak, protesto gösterisi yapmak isteyen gruba polis tarafından müdahale edildi.

Bağlar ilçesindeki bir caddede insan zinciri eylemi düzenlendi. Kayyum atamalarını protesto etmek için el ele tutuşarak, yol kapatmak isteyen 25 kişilik grup polis engeline takıldı.

Müdahale sonunda aralarında Lice ilçe Belediye Başkanı Tarık Mercan’ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. "Seyahat özgürlüğünü kısıtlama" ve "2911 sayılı toplantı ve gösterileri kanununa muhalefet" suçlarından gözaltına alınanlar, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

Lice Belediye Baştanı Mercan ve diğer şüphelilerin, ifadelerinin alınmasının ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Diyarbakır’da ilk günlerde gergin geçen ve polisin sert müdahalede bulunduğu kayyum protestoları, son günlerde olaysız geçmeye başladı. Güvenlik yetkililerinin HDP’li milletvekilleri ile yaptığı müzakereler protestoların olaysız geçmesini sağlasa da, protestocuların belediye binasına yaklaşmaları halen yasak.

Çünkü protesto gösterileri sırasında eylemin yapıldığı cadde bariyerlerle kapatılıyor ve belediye binasının olduğu bölgeye geçilmesine izin verilmiyor.

Her gün saat 11'de oturma eylemi

Her gün saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi yakınındaki Lise Caddesi'nde toplanan protestocular, burada sloganlar ve şarkılar eşliğinde oturma eylemi yapıyor.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı oturma eylemine katılım, ilk günlere göre düşük olsa da, kadın katılımcıların sayısının yüksek olması dikkat çekiyor.

Görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve HDP milletvekillerinin de her gün katılığı eylemlerde her gün demokrasi kürsüsü adı verilen bir platformda farklı kişiler tarafından konuşmalar yapılıyor.

HDP İl Eş Başkanı Hülya Alökmen Uyanık, 18 gündür Diyarbakır, Mardin ve Van’da kayyum atamalarına yönelik bir direniş sergilendiğini söyledi. Uyanık, "Bu üç şehrin, yalnız kendileri için değil, tüm Türkiye halkları için direndiğini de" ifade etti.

Doğu ve Güneydoğu'da 600'ün üzerinde gözaltı

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde HDP’li belediyelere kayyum atanması ve sonrasında çıkan olaylarda bugüne kadar 600’den fazla kişi gözaltına alındı. Özgürlükçü Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu üyesi Berdan Acun, Diyarbakır’da kayyum atamalarının yapıldığı 19 Ağustos’tan bugüne kadar toplam 145 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve arkadaşlarının da kayyum atamalarına karşı insan zinciri eylemi yaptıklarını ve bu sebeple hukuksuzca gözaltına alındıklarını söyleyen Acun, gözaltındakilerin bir an önce serbest bırakılmaları gerektiğini ifade etti.

"Kayyum eylemlerini kriminalize etme çabası"

Halkların Demokratik Partisi yetkililerine göre, gözaltına alınmalar kayyum protestolarını engellemek amaçlı. HDP İl Eş Başkanı Zeyat Ceylan, gözaltı ve baskılarla bir sonuç alınamayacağını, bu anlayışın yanlış olduğunu savunuyor.

Ceylan, "Tutuklasalar da bizden ses çıkacaktır. Demokratik, hukuki zeminde, meşru yöntemlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Yapılan zulümdür. Bizim bunu kabul etme gibi bir düşüncemiz olamaz. Toplumsal tepki yüksek olduğu için bunun da önüne geçmeyi düşünüyorlar. Bu nedenle çok gözaltı var. Bu çabalar kayyum eylemlerini kiriminalize etme çabasıdır" dedi.

20 Belediye Başkanı halen tutuklu

İçişleri Bakanlığı, 2016 yılından itibaren Doğu ve Güneydoğu’daki 94 Belediye Başkanı’nı, haklarındaki terör suçlamaları nedeniyle görevden uzaklaştırarak, yerlerine kayyum atadı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanları’ndan 69’u tutuklanarak, haklarında davalar açıldı.

İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarından 41’i hakkında terör suçları nedeniyle toplam 237 yıl, 237 ay, 171 gün hapis cezası verildi.

Hapis cezası verilen başkanlardan 33’ünün dosyaları halen Yargıtay ve İstinaf Mahkemeleri’nde beklerken, 7’si hakkında verilen cezalar kesinleşti. Bakanlık kayıtlarına göre görevden uzaklaştırılan başkanların 52’sinin ise yargılamaları devam ediyor. Görevden alınan belediye başkanlarından 20’si halen tutuklu bulunurken, 57’sinin yargılama süreci ise tutuksuz olarak devam ediyor.

Felat Bozarslan /Diyarbakır

© Deutsche Welle Türkçe

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