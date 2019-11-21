Diyarbakır'da 188 personelle gerçeği aratmayan tatbikat

Selim KAYA- Rihan ALP/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) sızıntılarını önleme, depremde yıkıntılar arasında kalanların kurtarılmasına yönelik düzenlenen tatbikat, gerçeği aratmadı.

AFAD İl Müdürlüğü'nce, 188 personel ve 37 araçla afet müdahale tatbikatı düzenlendi. Jandarma, polis, sağlık, itfaiyenin yanı sıra 13 kurumun katıldığı tatbikatta, trafik kazalarına müdahale, KBRN sızıntılarına önleme, merdivenle yüksek kattan tahliye, deprem yıkıntıları arasına kurtarma, barınma hizmeti, hasar tespitleri çalışmaları sahada ekiplerce sergilendi. Tatbikatı için kurulan kriz masasına Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı başkanlık ederken, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile AFAD İl Müdürü Şükrü Kikizade gelişmeleri takip etti.

Tatbikatta senaryo gereği trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılırken, KBRN sızıntısını önlemek için ekipler müdahalede bulundu. AFAD ekiplerince deprem yıkıntıları arasında mahsur kalan kurtarılırken, sağlık görevlileri ise yıkıntı arasında kalanların yakınlarıyla ilgilendi. 1,5 saat süren tatbikat gerçeği aratmadı.

AFAD Saha Araştırmacısı ve Tatbikat Koordinatörü Akşit Dayı, tatbikatı 7 olay üzerinde yaptıklarını belirterek, tatbikatı kentteki kurumlarla ortak düzenlediklerini söyledi. Dayı, "Tatbikatımızda 7 enjeksiyon kullanıldı. Trafik kazası, KBRN sızıntılarına müdahale, üst katlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılması, depremde yıkıntılar arasında kalanların kurtarılması, afetlerden sonra meydana gelecek hasar onarım, afetzedelerin beslenme, barınma hizmetlerini sunmanın yanı sıra Türk Kızılay tarafından çadırlar kuruldu" dedi.

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