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Diyarbakır'da 19 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 13:09 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, valilik önünde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Selçuk Mızraklı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Kutlamalarda, çeşitli branşlarda düzenlenen spor ve halk oyunları gösterileri beğeniyle izlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler ile Türkiye'de dereceye elde eden sporcuların yaptığı geçiş töreni ayakta alkışlanmasıyla tören son buldu.

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