“Diyarbakır’da 195 Bin Öğrenci EBA’ya Giremiyor”

Eğitimde, özellikle pandemi döneminde, yaşanan sorunların tespit edilmesi amacıyla kurulan Diyarbakır Eğitim İzleme Kurulu, kentte yaklaşık 195 bin öğrencinin EBA’ya ulaşamadığını açıkladı. Derslere giremeyen öğrencilere düşük performans notu verilmesinin eşitsizlik yaratacağı belirtildi.

Aralarında sendika, dernek, siyasi parti gibi 40’a yakın kuruluşun temsilcisinin bünyesinde bulunduğu Diyarbakır Eğitim İzleme Kurulu, kentteki eğitimde yaşanan sorunları basın toplantısıyla duyurdu. Koşuyolu Parkı’nda yapılan açıklamada, kentte kayıtlı 492 bin 975 öğrenciden, bu yıl 8. sınıfı bitiren 47 bin 228 öğrenci bulunduğu ve bunlardan 4 bin 300’ü örgün eğitime kayıt yaptırmadığı belirtildi.

Kurul adına açıklama yapan Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Sadrettin Kaya, kentte 195 bine yakın öğrencinin EBA’ya giremediğini söyledi. Kaya, bu durumun öğrenciler arasında eşitsizlik yarattığını savunarak, “Uzaktan eğitimle beraber Diyarbakır’da EBA’ya giriş yapabilen öğrenci sayısı oldukça düşüktür. Mart-Haziran aylarında Diyarbakır’da 1 saniye bile EBA ya giriş yapamayan öğrenciler Bağlar’da 24 bin 430, Silvan’da 15 bin 248, Sur’da 20 bin 636 olup, il genelinde toplam sayı 200 bine yakındır. Mart-Haziran pandemi döneminde uzaktan eğitime erişemeyen öğrenci sayılarının ekonomik koşulların giderek kötüleşmesi ve işsizliğin daha da artması sonucu, bu sayı artmaya devam ediyor. Bu tablo karşısında ilimizde Ocak 2021 tarihi itibariyle 4 bin 500 civarında tablet dağıtıldığına göre en az 195 bin öğrencimiz EBA’ya erişim sağlayamıyor. Bu öğrenciler derse giremedi diye performanslarını düşük vermek cezalandırmak değil midir? Eşitsizliği daha da derinleştirmiyor mu ?” dedi.