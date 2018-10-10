Diyarbakır'da 2 bin 600 yıllık tarihin izleri ortaya çıkarılacak

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ile Diyarbakır'da 2 bin 600 yıllık tarihin izlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yüzey araştırması yapılıyor.

Tarihi Surları ve Hevsel Bahçeleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da 13 ilçede yürütülecek araştırma ile Roma, Pers ve Helenistik döneme ait yerleşim yerleri ve kalıntıların ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Coşkun başkanlığında arkeolog, mimar ve restoratörün yer aldığı ekip tarafından yürütülen ve 10 yıl sürecek çalışma ile 13 ilçedeki yerleşimlerin doğal çevre ile ilişkileri, doğal ortam insan etkileşimleri ve sonuçları incelenecek, medeniyetlerin yerleşim yerleri tespit edilecek, stratejik yolların kullanımı sayesinde başlayan ticari, askeri yapılanma ile yerleşik yaşam sürenlerin sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları araştırılacak.

Araştırma sonucu tespit edilen kültür varlıkları ve buluntuların coğrafi bilgi sistemiyle konumları belirlenerek, bunlar harita üzerinde işaretlenecek, böylece bölgenin kültürel ve tarihi yapısının haritası ortaya çıkarılacak.