Diyarbakır'da 2 bin engelli mesleki eğitime kavuştu

Merkez Yenişehir ilçesindeki Sümerpark Ortak Yaşam Alanında Engelli Şube Müdürlüğüne bağlı birimde engellilere bir yandan ahşap boyama, takı tasarım, örgü, bilgisayar, müzik atölyesinde de özellikle çocuk grubunda yer alan engellilere piyano, gitar, bağlama eğitimi veriliyor.

Kentteki engellilerin yaşamını kolaylaştıran, meslek sahibi olmalarını sağlayacak kurslar açan Engelli Şube Müdürlüğü, son bir yılda hizmet sunduğu 6 bin engelliden 2 bini için de meslek sahibi olmalarını sağlayacak çeşitli kurslar açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğünce, engellerin ortadan kaldırılması, farkındalık oluşturulması, toplumun bilinçlendirilmesi, engellilerin yaşadığı stresin azaltılması, yeteneklerine göre aktiviteler düzenlenmesi, eğitim çalışmaları ve seminerler gerçekleştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bir yılda 2 bin engelliye meslek sahibi olmalarına imkan sağlayacak eğitim verdi.

Engellilere, bu hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti de sağlanıyor.

- "Yeteneklerini aktarma şansı buluyorlar"

Engelli Şube Müdürlüğünde sosyal hizmet uzmanı Nevin Tiyenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli politikası kapsamında birçok misyonu olan bir birim oluşturduklarını söyledi.

Birimde engellilere yönelik boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri için hobi aktiviteleri yapıldığını aktaran Tiyenç, hem engellilere hem de ailelerine psikososyal danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Tiyenç, engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımlarını kolaylaştırmak için ücretsiz servis hizmeti verdiklerini anlatarak, yetişkinler için açtıkları hobi kursları ve atölye çalışmalarının bulunduğunu, onlar için deri işleme, ahşap boyama, okuma yazma, sertifikalı bilgisayar, işaret dili, müzik ve takı tasarım gibi kurslar düzenlendiğini kaydetti.

Engelli vatandaşların yaşamları boyunca birçok engelle karşılaştığına işaret eden Tiyenç, engellerinin yanı sıra çevresel faktörlerin de onlara yüklediği bir stresin söz konusu olduğunu aktardı.