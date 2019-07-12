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Diyarbakır'da 2 katlı markette yangın, 50 kişi tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 12:56 | Son Güncelleme

  Diyarbakır'da 2 katlı marketin et reyonunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Diyarbakır'da 2 katlı marketin et reyonunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanla kaplanan markette bulunan yaklaşık 50 kişi tahliye edilirken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan marketler zincirinin 2 katlı şubesinde çıktı. Müşterilerin içeride olduğu sırada et reyonunda bilinmeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede dumanların kapladığı markete, ihbarla çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemi alıp, bir taraftan içeride bulunanları tahliye etmeye çalışırken, diğer taraftan yangına müdahale etti. Yaklaşık 50 kişinin tahliye edildiği markette ilk belirlemelere göre 6 kişi dumandan etkilendi. Bu kişilere sağlık görevlilerince müdahale edilip, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışanlarının sinir krizi geçirdiği marketteki yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,(DHA)-

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