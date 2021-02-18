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Diyarbakır’da 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameralarda

18.02.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameralarda

Diyarbakır’da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır’da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sağ şeride geçmeye çalışan otomobile arkadan gelen bir başka otomobilin çarptığı görülüyor.
Kaza, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızla ilerleyen plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sağ şeride geçen önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar savruldu. Araçlar önlerindeki araçlara çarparak durabildi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kaza anı sürücünün yanında oturan arkadaşının cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Diyarbakır’da 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameralarda

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