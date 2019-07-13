HABER

Diyarbakır'da 2 milyon 111 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 milyon 111 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'da 2 milyon 111 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 milyon 111 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek, teröristler ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı tespit etmek amacıyla Hani ilçesinin dağlık ve kırsal alanında 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-129 şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin 02' müşterek operasyonu, 12 Temmuz 2019 cuma günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı.
Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, 22 ayrı noktada 2 milyon 111 bin 50 kök Hint kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 3 bin 630 metre uzunluğundaki su hortum ile 8 su motoru ele geçirildi.
Ele geçirilen kenevirler operasyon bölgesinde imha edildi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da 2 milyon 111 bin kök Hint keneviri ele geçirildiDiyarbakır'da 2 milyon 111 bin kök Hint keneviri ele geçirildiDiyarbakır'da 2 milyon 111 bin kök Hint keneviri ele geçirildiDiyarbakır'da 2 milyon 111 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?
4 kişinin öldüğü Adana'da kaçak içki operasyonu4 kişinin öldüğü Adana'da kaçak içki operasyonu
Karısı tutuklandı, kendisi firardaKarısı tutuklandı, kendisi firarda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.