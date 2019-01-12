Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kocaköy ilçesi Bozbağlar köyü kırsalında jandarma özel harekat timlerinin düzenlediği operasyon esnasında bir grup PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kocaköy ilçesi Bozbağlar Köyü mülki sınırları içerisinde Jandarma Özel Harekat Timleriyle icrasına başlanılan operasyonel faaliyet esnasında, 11 Ocak 2019 Cuma günü bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sağlanan temas neticesinde, 'Zinarin Berxwedan' kod adlı Hacire Yılmaz ve 'Zilan Torhildan' kod adlı Suzan Çelik isimli teröristler, üzerlerinde bulunan 2 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 76 adet 9 mm çapında fişek, 4 adet el bombası ve birçok örgütsel döküman ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, el bombası Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

