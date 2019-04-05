Diyarbakır'da 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 14 gözaltı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 30 Ağustos 2015'te, PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 14 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos 2015'te merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Selahattin Eyyubi Bulvarı ile Kayapınar Caddesi kesişiminde görevli trafik ekibine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve araç içerisinde bulunan polis memurları Ahmet Gılıç ve İlker Narin'in şehit edildiği saldırıya ilişkin başlatılan çalışmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda tespit edilen şüphelilere yönelik bugün Diyarbakır merkezli İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden, saldırının planlayıcısı olan D.F. ve İ.F, saldırıyı gerçekleştiren ve halen kırsalda olan terör örgütü PKK üyesi Ali Güzel adlı terörist ile irtibatlı olan, olay günü söz konusu teröriste silah temin eden ve aynı zamanda olay yerinde gözcülük yapan M.E, A.T, H.T, R.K, Ö.L, M.G, G.K, B.N, H.B, M.B. ve A.E. ile saldırıdan sonra terörist Güzel'i il merkezinden kaçıran M.C.B. yakalandı.

Diğer 3 zanlının ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyonda yapılan aramalarda ise 500 gram jel halinde patlayıcı, ruhsatsız tabanca, boş şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 17 av tüfeği fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

