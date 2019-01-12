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DİYARBAKIR'DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 09:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi Bozbağlar köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi Bozbağlar köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

DİYARBAKIR,(DHA)

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