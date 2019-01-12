DİYARBAKIR'DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbak\u0131r'\u0131n Kocak\u00f6y \u0130l\u00e7esi Bozba\u011flar k\u00f6y\u00fc k\u0131rsal\u0131nda d\u00fczenlenen operasyonda 2 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi. Ter\u00f6ristlerin \u00fczerinde silah ve m\u00fchimmat ele ge\u00e7irildi.\nD\u0130YARBAKIR,(DHA)PARTNER'K\u0131z\u0131m\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 gayet iyi'Diyarbak\u0131r'da operasyon! Ter\u00f6ristler \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc12 Ocak Cumartesi i\u00e7in g\u00fcnl\u00fck bur\u00e7 yorumlar\u0131
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