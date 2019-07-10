HABER

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 00:18 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bu akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Gören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzaraGören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzara
Menemen’de rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır devrildiMenemen’de rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır devrildi
Tekirdağ’da otomobil kağıt toplayıcısına çarptı: 1 ölüTekirdağ’da otomobil kağıt toplayıcısına çarptı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

Efsane sanatçı hayatını kaybetti!

Efsane sanatçı hayatını kaybetti!

Mustafa Cengiz, transferi açıkladı

Mustafa Cengiz, transferi açıkladı

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.