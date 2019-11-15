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Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:19 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da jandarma tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da jandarma tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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