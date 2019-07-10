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Diyarbakır’da 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 00:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bu akşam gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bu akşam gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi” denildi.Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği de bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bu akşam gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bu akşam gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi” denildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği de bildirildi.

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