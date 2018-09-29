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Diyarbakır'da 20 bin dolarlık tespih göz kamaştırıyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'da tespih ustası Abdulkadir Mutlu’nun 20 bin dolara satışa çıkardığı damla kehribar tespih, göz kamaştırıyor.

Diyarbakır'da 20 bin dolarlık tespih göz kamaştırıyor 

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da tespih ustası Abdulkadir Mutlu’nun 20 bin dolara satışa çıkardığı damla kehribar tespih, göz kamaştırıyor.
Diyarbakırlı tespih ustası Abdulkadir Mutlu'nun (25) ürettiği, el emeği göz nuru damla kehribar tespihi ilgi görüyor. Türkiye'de hatırı sayılır tespih ustalarının büyük bir bölümünün Diyarbakır'da bulunduğunu anlatan Mutlu, kentin bu alanda çok iyi bir noktada olduğunu söyledi. Mutlu, özel olarak ürettiği damla kehribar tespihi 20 bin dolara satışa çıkardığını dile getirerek, "Tespih işçiliği bakımından Türkiye, şu anda dünya birincisi konumunda. Ukrayna ve Baltık ülkelerinden gelen ham kehribarlar, Türkiye'de tespih tornacılarının elinde tespihe dönüşüyor. Şu an bende fiyatı 20 bin dolar olan bir damla kehribar bulunuyor. Bunu önemli kılan biri 99, diğeri 33 habbeden oluşan çiftin her habbesinde bir böcek veya bir karınca fosilinin bulunuyor olması. Bu habbelerin kimilerinde sivri sinek, kimilerinde bir karınca, kimilerinde küçücük bir kelebek veya bir başka böcek fosili var. Bu tespihi değerli kılan yegane unsur bu böcek fosilleridir. Bizim buralarda özel bir tespih için el emeği 300- 400 liraya alınıyor. Batı ilerinde bu 5 bin liraya kadar yükselebiliyor. Bizim burada işçilik, batı illerine göre çok daha ucuz. En değerli tespihler ise Osmanlı damlası ve Osmanlı sıkması dediğimiz tespih türleridir. Bunların fiyatı çok yüksektir. Paha biçilmezdir. Mesela şu an İstanbul kapalı çarşıda 100 bin euroya satışta olan bir Osmanlı sıkması var" dedi.
ELEKTRİK TAMİRATINI BIRAKIP, TESPİH ATÖLYESİ KURDU
Diyarbakırlı tespih ustası Mehmet Aydın (34) ise 3 yıl önce küçük bir alanda başladığı tespih üretimini kısa sürede büyük bir atölyeye dönüştürdü. Sur ilçesinde elektrik tamiratı işiyle uğraşırken, hendek ve barikat operasyonları sırasında işyerini kapatmak zorunda kaldığını söyleyen Aydın, merakından dolayı tespih satışına başladığını dile getirdi. Atölyesinde 25 kişi istihdam ettiğini dile getireren Aydın, şöyle konuştu:
"Ben 17 yıl süreyle elektrikçilik yaptım. Sur'da meydana gelen ve kent merkezinde ekonomik bir kriz oluşturan hendek olaylarından sonra sektör değiştirmeye karar verdim. Benim kehribar tespihlerine bir merakım vardı. Bu nedenle tespih işine girmeye karar verdim. Evde bir torna makinesi kurarak da bu işi yapabileceğimi düşündüm. İlk olarak internet üzerinde tespihlerin nasıl yağıldığını gösteren videolara baktım. O videolara baka baka ve boza boza tornada tespih yapmaya başladım. Sonra küçük bir atölye açtım. Orada da yaklaşık 80 bin liralık kehribarı tespih yapacağım diye bozdum, heba ettim. Bütün birikimimi bu işe yatırdım. Şu an yanımda 25 personel çalışıyor. Ancak 3 yıl aradan sonra bu işin bir kimsenin kendi başına başlayarak öğrenemeyeceğini çözdüm. Eğer birileri bu işi yapacaksa, bence yanlarına bir tespih tornacısı alsın. Yoksa ham kehribarı tespih yapmaya kalkarlarsa bunun altından kalkamazlar. Çok büyük bir zarar söz konusu olabilir. İşte bunun örneği benim. Benim belli bir birikimim olmasaydı, çoktan kepenk indirmiştim. Şu an yeni yeni kazanmaya başladım. Kaybettiğim parayı toparlamaya çalışıyorum. İlerde çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum."

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Diyarbakır'da 20 bin dolarlık tespih göz kamaştırıyor Diyarbakır'da 20 bin dolarlık tespih göz kamaştırıyor Diyarbakır'da 20 bin dolarlık tespih göz kamaştırıyor Diyarbakır'da 20 bin dolarlık tespih göz kamaştırıyor

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