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Diyarbakır'da 200 kilo EYP ele geçirildi, 22 sığınak kullanılamaz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 11:01 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da güvenlik güçlerinin PKK’lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, 200 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ile mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı tespit edilen 22 sığınak kullanılmaz hale getirildi.

Rihan ALP/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da güvenlik güçlerinin PKK’lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, 200 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ile mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı tespit edilen 22 sığınak kullanılmaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak ve barınakların bulunup imha edilmesi, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantının ortaya çıkarılması amacıyla Silvan, Kulp ve Lice ilçelerinin kırsal alanlarında 'Kıran-11' operasyonu kapsamında 23 Aralık Pazartesi günü başlatılan operasyon tamamlandı. 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca-02' adı verilen operasyonda Silvan ilçesine bağlı Dağcılar köyü kırsalında yol kenarında, kayaların arasına üzeri çalılar ile kapatılarak gizlenmiş, birbirine elektrik kablosu ile irtibatlandırılmış, 200 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış çekme düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.
Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlerce kullanılan 3 kış sığınağı ve 19 doğal mağara tespit edildi. Sığınak ve mağaralarda yapılan aramada 2 el bombası, 59 Kalaşnikof mermisi, 2 şarjör, 3 el telsizi, el yapımı patlayıcıda kullanılan telsize bağlı el yapımı elektronik devre, ateşleme düzeneği, 5 elektrikli fünye, 35 metre elektrik kablosu, 10 metre bakır tel, 1 ton gıda malzemesi, çok sayıda giyim malzemesi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

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