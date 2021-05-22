Diyarbakır’da 200 Milyon Dolarlık Kripto Para Operasyonu

Yasadışı bahisten kazandıkları paraları kripto para borsasında aklayan gruplara yönelik, Diyarbakır merkezli, 16 ilde yapılan operasyonda 74 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, kripto para hesaplarında yaklaşık 217 milyonluk dolarlık işlem yapıldığı belirlendi.

Diyarbakır’da bazı kişilerin bahis sitelerinde yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, 43 isme ulaşıldı. Soruşturmayı genişleten savcılık, bahis organizasyonunun finansal hareketlerine ulaştı. Parasal hareketliliği inceleyen polis, yasadışı olarak kazanılan paranın kripto para sistemi üzerinde aklandığı sonucuna vardı. Bu işleme aracılık eden 16 ilde 83 şüpheli tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bahis parası aklama için kullanılan 2 hesapta, 217 milyon doları aşkın işlem tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada ”Ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir elektronik para kuruluşu hesabı aracılığıyla, şüpheli şahısların adına açılmış yasa dışı faaliyetlerden elde edilen Türk Lirasının kripto para birimlerine dönüştürülerek kullanıldığı anlaşılan 2 cüzdan numarası saptanmış; 1. cüzdandaki finansal hareketliliğin yaklaşık 850 Bitcoin (BTC) - 46.246.691 Amerikan Doları (USD) olduğu, 2. cüzdandaki finansal hareketliliğin ise 3142 Bitcoin (BTC) - 171.107.841 Amerikan Doları (USD) olduğu ve halen hesaplarda 682.665 Amerikan Doları (USD) olduğu anlaşılmıştır” denildi.