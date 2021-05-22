Diyarbakır’da 200 Milyon Dolarlık Kripto Para Operasyonu

Yasadışı bahisten kazandıkları paraları kripto para borsasında aklayan gruplara yönelik, Diyarbakır merkezli, 16 ilde yapılan operasyonda 74 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, kripto para hesaplarında yaklaşık 217 milyonluk dolarlık işlem yapıldığı belirlendi.
Diyarbakır’da bazı kişilerin bahis sitelerinde yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, 43 isme ulaşıldı. Soruşturmayı genişleten savcılık, bahis organizasyonunun finansal hareketlerine ulaştı. Parasal hareketliliği inceleyen polis, yasadışı olarak kazanılan paranın kripto para sistemi üzerinde aklandığı sonucuna vardı. Bu işleme aracılık eden 16 ilde 83 şüpheli tespit edildi.
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bahis parası aklama için kullanılan 2 hesapta, 217 milyon doları aşkın işlem tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada ”Ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir elektronik para kuruluşu hesabı aracılığıyla, şüpheli şahısların adına açılmış yasa dışı faaliyetlerden elde edilen Türk Lirasının kripto para birimlerine dönüştürülerek kullanıldığı anlaşılan 2 cüzdan numarası saptanmış; 1. cüzdandaki finansal hareketliliğin yaklaşık 850 Bitcoin (BTC) - 46.246.691 Amerikan Doları (USD) olduğu, 2. cüzdandaki finansal hareketliliğin ise 3142 Bitcoin (BTC) - 171.107.841 Amerikan Doları (USD) olduğu ve halen hesaplarda 682.665 Amerikan Doları (USD) olduğu anlaşılmıştır” denildi.
İncelemelerin ardından başlatılan operasyonda Diyarbakır’da 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 37 kişinin gözaltına alındığı baskınlarda 39 cep telefonu, 11 harddisk, 120 sim kart, 24 usb bellek, 11 hafıza kartı, 6 dizüstü bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 41 kredi kartıyla 12 milyon 810 bin 300 dolar ve 1000 Dinar nakit para ile 352,63 gram altına el konuldu.
Savcılık işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen 17 şüpheliden 8’i tutuklandı. VOA Türkçe’nin adliye kaynaklarından aldığı bilgiye göre, diğer illerde yakalanan 31 kişi de Diyarbakır’a getirilerek, adli işlemlerine başlandı.