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Diyarbakır'da 208 kilo kubar esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 16:16 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 208 kilo kubar esrar ele geçirildi.  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Lice ilçesi Duruköy mevkiinde sevkiyat yapılan aracı durduran ekipler, arama yaptı.

Diyarbakır'da 208 kilo kubar esrar ele geçirildi

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 208 kilo kubar esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Lice ilçesi Duruköy mevkiinde sevkiyat yapılan aracı durduran ekipler, arama yaptı. Aramada, 208 kilo kubar esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira para ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Operasyon, polis kamerasıyla an be an görüntülenirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Diyarbakır'da 208 kilo kubar esrar ele geçirildiDiyarbakır'da 208 kilo kubar esrar ele geçirildi

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