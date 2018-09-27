Diyarbakır'da 208 kilo kubar esrar ele geçirildi

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 208 kilo kubar esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Lice ilçesi Duruköy mevkiinde sevkiyat yapılan aracı durduran ekipler, arama yaptı. Aramada, 208 kilo kubar esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira para ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Operasyon, polis kamerasıyla an be an görüntülenirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!
Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda
İsrail Savunma Bakanı'ndan Trump'a yanıt: Filistin devleti umrumda değil
Eski eşten ilginç sözler! 'Paranı çatır çatır kocamla yiyeceğim...'
Gözünün önünde vurdular! Fenalık geçirdi
Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor
Alman Bakan'dan sert sözler: Erdoğan'a sadece dostça bir dil kullanılmayacak
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum