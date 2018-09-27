Diyarbakır'da 208 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 208 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphe üzerine Lice ilçesine bağlı Duru köyü mevkisinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 208 kilogram kubar esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

