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Diyarbakır’da 22 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

15.06.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen 7 hafta milyon 270 bin 752 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyondan 6 gün sonra, bu kez 22 milyon kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’da 22 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Geçen 7 hafta milyon 270 bin 752 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyondan 6 gün sonra, bu kez 22 milyon kök kenevir ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı yakalanan kenevirden 520 ton esrar elde edilebileceğini açıkladı.

Son operasyonun üzerinden bir hafta geçmeden düzenlenen ikinci operasyonun adresi, yine Lice ilçesi oldu. Yalaza, Ortaç, Bağlan ve Kabakaya köyleri arasında kalan bölgede tespit edilen kenevir tarlalarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonla ilgili açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı.

“Diyarbakır’da terör örgütünün finansmanına büyük darbe” başlığı ile yapılan açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra, terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek maksadıyla narkoterör operasyonlarına da devam ediyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 10-11 Haziran 2021 tarihlerinde Lice İlçesi Yalaza, Ortaç, Bağlan ve Kabakaya Mahallelerinde tespiti yapılan 344 noktada icra edilen narko-terör operasyonu sonucunda; 22 milyon kök kenevir bitkisi, 700 bin kök skunk bitkisi, 188 kg toz esrar, 2 kg kubar esrar, 10 adet su motoru, 36 bin metre sulama hortumu ele geçirildi” denildi.

İçişleri Bakanlığı yakalanan uyuşturucuyla ilgili, 225 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıklarken “Operasyonlarda ele geçirilen 22 milyon kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 520 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin esrara dönüştürülmesi halinde terör örgütünün 5.2 Milyar TL finans sağlaması da engellendi” bilgisini paylaştı.

Ele geçirilen kenevir, 2021 yılının ilk altı ayı içerisinde ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olarak kayıtlara geçti. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 2020 yılı boyunca düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 100 milyon kök kenevir, 55 ton 152 kilogram esrar ele geçirildi.

Son yıllarda Diyarbakır’da sık sık skunk adı verilen uyuşturucunun ele geçirilmesi de dikkat çekiyor. Skunk son 3 ya da 4 yılda Türkiye’ye giren yeni bir esrar türü. Türkiye’de bugüne kadar ele geçirilen esrar türünden farklı olarak biliniyor. Genetiği değiştirilerek üretilen bir bitki. Hibrit tohumdan elde edilen skunk bağımlılık yapan ve zararları çok fazla olan bir uyuşturucu olacak biliniyor.

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