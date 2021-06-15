Diyarbakır’da 22 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Geçen 7 hafta milyon 270 bin 752 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyondan 6 gün sonra, bu kez 22 milyon kök kenevir ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı yakalanan kenevirden 520 ton esrar elde edilebileceğini açıkladı.

Son operasyonun üzerinden bir hafta geçmeden düzenlenen ikinci operasyonun adresi, yine Lice ilçesi oldu. Yalaza, Ortaç, Bağlan ve Kabakaya köyleri arasında kalan bölgede tespit edilen kenevir tarlalarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonla ilgili açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı.

“Diyarbakır’da terör örgütünün finansmanına büyük darbe” başlığı ile yapılan açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra, terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek maksadıyla narkoterör operasyonlarına da devam ediyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 10-11 Haziran 2021 tarihlerinde Lice İlçesi Yalaza, Ortaç, Bağlan ve Kabakaya Mahallelerinde tespiti yapılan 344 noktada icra edilen narko-terör operasyonu sonucunda; 22 milyon kök kenevir bitkisi, 700 bin kök skunk bitkisi, 188 kg toz esrar, 2 kg kubar esrar, 10 adet su motoru, 36 bin metre sulama hortumu ele geçirildi” denildi.