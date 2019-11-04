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Diyarbakır'da 220 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 10:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 220 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 220 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağdaş Mahallesi kırsalındaki ağaçlık ve çalılıklara çuvallar içinde esrar saklandığı ve kurye vasıtasıyla farklı araçlarla büyükşehirlere sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Bölgeye önceki gün düzenlenen operasyonda üzeri brandayla örtülerek çalılıklara gizlenmiş çuvallarda satışa hazır 220 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır esrar Lice

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