Diyarbakır'da 26 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi

Emrah KIZIL/ÇINAR (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 26 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin Şanlıurfa'ya sahte dolar götüreceği yönünde bilgi aldı. Ekipler, isimleri açıklanmayan 2 şüphelinin içinde bulunduğu aracı takibe aldı. İlçe çıkışında durdurulan araçta yapılan aramada 26 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Sahte ABD dolarlarına el koyan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.



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