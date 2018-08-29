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Diyarbakır'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 10:24 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Jandarma Karakolu uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan 21 S 0431 plakalı minibüs kontrol edildi.

Jandarma ekipleri, yaptıkları kontrolde, İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen ve aralarında 8 çocuğun da bulunduğu Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Ergani

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