Diyarbakır'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Değirmendere Jandarma Karakolu uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan 21 S 0431 plakalı minibüs kontrol edildi.
Jandarma ekipleri, yaptıkları kontrolde, İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen ve aralarında 8 çocuğun da bulunduğu Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmeni yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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