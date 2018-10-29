DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "bayrak yürüyüşü" düzenlendi.

Hani Kaymakamlığı tarafından, Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla Mustafa Kemal Atatük ve silah arkadaşları ile bütün şehit ve gaziler anısına düzenlenen yürüyüş Aynkebir Meydanı'nda başladı.

Ellerinde Türk bayrakları ile meydanda bir araya gelen öğrenciler ve vatandaşlar Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Turan Soğukoluk ile Hürriyet İlkokulu'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sonunda okul bahçesinde jimnastik gösterileri yapan öğrenciler daha sonra büyük bir Türk bayrağı açtı.

Kaymakam Soğukoluk, burada yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına "bayrak yürüyüşü" düzenlediklerini belirtti.

Vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşün coşku ile geçtiğini belirten Soğukoluk, "Hani ilçemiz kendisine yakışanı yaptı ve her zaman olduğu gibi bayrağına, devletine, milletine, ülkesine sahip çıktı. Bizler ay-yıldızlı bayrağımız altında, aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, gazilerimize hürmetlerimizi iletmek için bu yürüyüşü düzenledik." diye konuştu.

Yürüyüşe katılım gösteren ilçe halkına teşekkür eden Kaymakam Soğukoluk öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

