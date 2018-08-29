Diyarbakır'da 29 kaçak yakalandı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 29 kaçak, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
Ergani ilçesi Değirmendere Jandarma Karakolu'ndaki uygulama noktasında 21 S 0431 plakalı minibüsü durduran jandarmama ekipleri, kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde, minibüstekilerin İran üzerinden yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi. 8'i çocuk 29 kaçak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Minibüs ise trafikten men edildi.
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