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Diyarbakır'da "3. Alimler Buluşması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 14:21 | Son Güncelleme

İTTİHAD'ın düzenlediği programa Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran, Suriye, Lübnan gibi ülkelerden temsilciler katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği (İTTİHAD) tarafından düzenlenen "3. Alimler Buluşması" başladı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki dernek binasında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve iki gün sürecek olan programa Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran, Suriye, Lübnan gibi ülkelerden temsilciler katıldı

Kürtçe konuşan İTTİHAD Genel Başkanı Enver Kılıçaslan, programda İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıları ele aldıklarını söyledi.

İslam coğrafyasının birçok yerinde Müslümanların sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Kılıçaslan, "İsrail, Filistinlilere 60 yıldır zulmediyor. Suriye, Yemen, Afganistan'da dindaşlarımız büyük sıkıntılara maruz kalıyor. Alimler, İslam ümmetinin sorunlarını çözme noktasında bir araya gelerek çözümler bulabilirler. İslam dünyasında yaşanan bu sıkıntıların bertaraf edilmesi ancak alimlerin bu çabalarıyla mümkündür." diye konuştu.

İTTİHAD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şenlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Alimlerin ümmeti uyandırması ve bilinçlendirmesi için görevleri burada hatırlatılıp konuşuluyor. Alimlerin sorumlulukları neler olduğu vurgulanacak. Ümmetin sıkıntılarıyla ilgili herkes önerilerini söyleyecek. Bu önerilere göre ortak bir akıl üretilip, birlikte bir yol haritası belirleyeceğiz. Toplantının sonucunda ümmet için hayırlı sonuçlar çıkmasını temenni ediyorum. Alimler uyuyan toplumu uyandırabilir. Ama alimler uyursa halk ölür. Alimlerin uyanık olması ve insanlara yol göstermesi lazım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "İlimler Arası İttifak, Alimlerin Sorumluluğu ve Birlik Oluşturmanın Gerekliliği" oturumu yapıldı. Oturumda konuşan Dünya Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadaği "Medreselerin Müfredat ve İçerik Bakımından Geliştirilmesi" konusunda sunum yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Alimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema) Diyarbakır

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