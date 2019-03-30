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Diyarbakır'da 3 ayrı noktaya el yapımı patlayıcı saldırısı 

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 02:25 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce aralarında polis güvenlik noktası, otobüs durağı ve bir markete el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi.

Diyarbakır'da 3 ayrı noktaya el yapımı patlayıcı saldırısı 

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce aralarında polis güvenlik noktası, otobüs durağı ve bir markete el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Saldırılarda yaralanan olmazken polis saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlattı.
Olay, 24.00 sıralarında merkez Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce polis güvenlik noktası, bir zincir market ve otobüs durağına el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken otobüs durağında maddi hasar meydana geldi. Saldırıların ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının yapıldığı alanlarda güvenlik şeridi çekerek inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da 3 ayrı noktaya el yapımı patlayıcı saldırısı Diyarbakır'da 3 ayrı noktaya el yapımı patlayıcı saldırısı Diyarbakır'da 3 ayrı noktaya el yapımı patlayıcı saldırısı Diyarbakır'da 3 ayrı noktaya el yapımı patlayıcı saldırısı

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