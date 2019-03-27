Diyarbakır'da 3 bin 636 sandıkta 1 milyon 48 bin 250 seçmen

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin 250 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Diyarbakırlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü oy kullanacak.

- 5 yılda 124 bin 706 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin 250 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, ildeki seçmen sayısı 124 bin 706 arttı.

Diyarbakır'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 3 bin 495 sandık kurulurken, bu seçimlerde 3 bin 636 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Bağlar'da

Diyarbakır'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Bağlar. 234 bin 31 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede 715 sandık kurulacak.

Bağlar'dan sonra ikinci sırada 667 sandık ve 220 bin 725 seçmenle Kayapınar, üçüncü sırada da 395 sandık ve 126 bin 265 seçmenle Yenişehir geliyor.