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Diyarbakır'da 3 bin 636 sandıkta 1 milyon 48 bin 250 seçmen

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin 250 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek - 3 bin 636 sandığın kurulacağı Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin 250 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Diyarbakırlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü oy kullanacak.

- 5 yılda 124 bin 706 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin 250 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, ildeki seçmen sayısı 124 bin 706 arttı.

Diyarbakır'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 3 bin 495 sandık kurulurken, bu seçimlerde 3 bin 636 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Bağlar'da

Diyarbakır'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Bağlar. 234 bin 31 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede 715 sandık kurulacak.

Bağlar'dan sonra ikinci sırada 667 sandık ve 220 bin 725 seçmenle Kayapınar, üçüncü sırada da 395 sandık ve 126 bin 265 seçmenle Yenişehir geliyor.

En az sandık 42 ile Kocaköy'de, en az seçmen ise 8 bin 114 ile Çüngüş'te olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Bağlar 715 234.031

Bismil 277 69.418

Çermik 137 31.080

Çınar 161 39.709

Çüngüş 47 8.114

Dicle 97 23.661

Eğil 55 14.592

Ergani 293 80.910

Hani 68 19.352

Hazro 45 10.101

Kayapınar 667 220.725

Kocaköy 42 10.492

Kulp 97 22.904

Lice 88 18.059

Silvan 195 51.407

Sur 257 67.430

Yenişehir 395 126.265

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Anahtar Kelimeler:
2019 yerel seçim Diyarbakır

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